Уткін - Соловйову: Будеш погано смоктати, змусять пересмоктувати

Джерело - Чемпіон.
Спортивний журналіст Василь Уткін з телеведучим Володимиром Соловйовим провели публічний відвертий діалог.
Уткін відповів Соловйову, який назвав його хворим: Мені не цікава думка педерастичної мавпи. Якщо уряд мене зраджує, я буду говорити".
"Крикни голосно, щоб тебе все в Києві почули", - написав Соловйов, відповідаючи Уткіну і іншому користувачеві.
"Дивись, будеш погано смоктати, змусять пересмоктувати", - парирував Уткін.
Смотри, будешь плохо сосать, заставят пересасывать https://t.co/8ymU9Vuh5m— Василий Уткин 🖤💛 (@radioutkin) April 12, 2020
Нагадаємо, раніше Гутцайт зізнався, що відмовився від російського бізнесу ще в 2014 році та запевнив, що бюджетні кошті, які забрали в спорту через коронавірус повернуть в повному об'ємі.