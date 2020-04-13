Уткін - Соловйову: Будеш погано смоктати, змусять пересмоктувати

Спортивний журналіст Василь Уткін з телеведучим Володимиром Соловйовим провели публічний відвертий діалог.

Уткін відповів Соловйову, який назвав його хворим: Мені не цікава думка педерастичної мавпи. Якщо уряд мене зраджує, я буду говорити".

"Крикни голосно, щоб тебе все в Києві почули", - написав Соловйов, відповідаючи Уткіну і іншому користувачеві.

"Дивись, будеш погано смоктати, змусять пересмоктувати", - парирував Уткін.