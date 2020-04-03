Гроші, які прямували на підготовку до Олімпіади, будуть спрямовані в створений недавно стабілізаційний фонд.

Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Перше, раджу всім українцям сидіти вдома. Коронавірус - це дійсно дуже небезпечно. Нам треба гідно пройти цей складний період. Пандемія вбиває багато людей по всьому світу. Це не плітки, а реальність. Тому ми просто зобов'язані дотримуватися карантину. За спортсменів, звичайно, я хвилююся по-особливому. Люди тривалий час готувалися до участі в Олімпійських іграх, а тепер головний старт чотириріччя змістили на рік. З цим треба змиритися і протягом карантину знаходитися вдома.

Зараз головне - зберегти здоров'я і життя. І я радий, що наші спортсмени підтримують форму в домашніх умовах і мотивують на це інших через соцмережі, викладаючи відео і фото домашніх тренувань. За місяць, два або три, я сподіваюся, все це закінчиться і ми знову почнемо жити нормальним життям.

Мав розмову з прем'єром Денисом Шмигалем. У нас є розуміння. В цей час можливості займатися спортом немає, але ми говоримо з Денисом Анатолійовичем про те, щоб залишити гроші на розвиток, безпосередньо на підготовку українського спорту. Зараз у нас є розуміння, що гроші, які прямували на підготовку до Олімпіади, будуть спрямовані в створений недавно стабілізаційний фонд, а після того, як проблема з пандемією зникне, кошти нам повернуть. Відповідне рішення було прийнято.

Але кілька днів тому у нас відбулася нова зустріч, за підсумками якої домовилися, що гроші, за якими я надав розрахунки, з червня, якщо до того часу карантин закінчиться, будуть виділені. Олімпійці та паралімпійці мають вести підготовку вже і зараз. До Ігор залишився лише рік", - розповів Гутцайт.