Вадим Гутцайт: Ще в 2014-му відмовився від бізнесу в Росії

Джерело - Главком.

У новоспеченого Міністру молоді та спорту України Вадима Гутцайта немає бізнесу в Росії, про що повідомляли деякі українські ЗМІ.

Про це заявив сам функціонер в інтерв'ю Главкому.

"До 2014 року я до цього бізнесу був причетним (співзасновник російського ТОВ Альтаїр - ред). У 2014-му я офіційно з цієї справи вийшов. Я не маю бажання мати відношення до компанії з країни-агресора й окупанта", - наголосив Гутцайт.

Також Гутцайт зазначив, що бюджетні кошти, які забрали в спорту через карантин, повернуть у повному об'ємі.