Харлан: Моя ціль на Олімпійські ігри змінилась

Будь-яка медаль на Олімпійських іграх в Токіо, які через пандемію коронавірусу перенесли на 2021 рік, буде хорошим результатом.

Про це заявила Ольга Харлан.

"Моя ціль на Олімпійські ігри трохи змінилася (Ольга Харлан у багатьох інтерв’ю казала, що націлена на золото в Токіо, — ред.): я налаштована завоювати будь-яку медаль й отримати задоволення від цього моменту. Зрозуміло, у всіх спортсменів і в мене є амбіції: цікавить лише золото й усе.

Але Олімпіада проходить раз на чотири роки, коли ти ставиш за мету золото, а не отримуєш його, можеш розчаруватися й не зрадіти сріблу. Це не правильно, адже ти виграла срібло чи бронзу Олімпійських ігор", - зізналася фехтувальниця.