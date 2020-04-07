Ольга Харлан: Золото Пекіну - це пік щастя

Перемога на Олімпійських іграх у Пекіні-2008 у командній шаблі - вершина в кар'єрі українки Ольги Харлан.

Про це заявила сама уславлена фехтувальниця в інтерв'ю сайту Redbull.

"Моє життя кардинально змінилося після Пекіну-2008: у складі української збірної стала Олімпійською чемпіонкою в командній шаблі. Нам тоді вдалося вписати свої імена в історію: командні жіночі змагання проходили на Іграх уперше, й Україна виграла дебютне золото.

Ми ж їхали в Пекін у статусі наймолодшої команди, тому ніхто не розглядав Україну претендентом на золото. Щиро кажучи, ми взагалі не очікували, що дійдемо до фіналу. Та й перед самим фіналом нас списали з рахунків: команда Китаю була чи не найсильнішою у світі, вони фехтували вдома за колосальної підтримки. Але в нас був шанс поборотися за золото, кожна з атлеток у нашій збірній хотіла ним скористатися.

Ніколи не забуду ті емоції, що пережила до, під час і після сутички з Китаєм. Їх ні з чим не можна порівняти – це пік щастя", - згадала Харлан.