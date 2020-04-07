Харлан: Мотивації ще вистачає, не жаліюся

В олімпійської чемпіонки 2008 року в командній шаблі Ольги Харлан немає проблем з мотивацією.

Про це сказала сама видатна українська шаблістка.

"Не можу сказати, що виникали проблеми з пошуком мотивації впродовж спортивної кар’єри. Інколи психологічно було складно через якісь поразки – звідси з’являлася невпевненість, страх виходу на доріжку. Але ніколи не думала, що ось я вже всього досягла й досить з мене. Мабуть, саме тому в мене чотири особисті золота чемпіонату світу: у певний момент я не зупинилася й продовжила працювати.

Зараз мені потрібно більше тренуватися, ніж десять чи сім років тому, але я непроти. Можу сказати, що фізичний стан зараз кращий, ніж був у 21 рік. Та й досвіду більше.