 Харлан: Мотивації ще вистачає, не жаліюся | Фехтування | Champion.com.ua
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Харлан: Мотивації ще вистачає, не жаліюся

Сьогодні 17:36 448 0
Харлан: Мотивації ще вистачає, не жаліюся

Джерело - Redbull.

В олімпійської чемпіонки 2008 року в командній шаблі Ольги Харлан немає проблем з мотивацією.

Про це сказала сама видатна українська шаблістка.

"Не можу сказати, що виникали проблеми з пошуком мотивації впродовж спортивної кар’єри. Інколи психологічно було складно через якісь поразки – звідси з’являлася невпевненість, страх виходу на доріжку. Але ніколи не думала, що ось я вже всього досягла й досить з мене. Мабуть, саме тому в мене чотири особисті золота чемпіонату світу: у певний момент я не зупинилася й продовжила працювати.

Зараз мені потрібно більше тренуватися, ніж десять чи сім років тому, але я непроти. Можу сказати, що фізичний стан зараз кращий, ніж був у 21 рік. Та й досвіду більше.

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Мотивацію можна шукати не лише в результатах, але й у змінах у спорті. Я завжди відрізнялася своєю манерою фехтування – більш силова, атлетична, схожа на чоловічу. В останні роки все більше атлеток починають переходити до такої манери, жіноча шабля змінюється – нічого не стоїть на місці. Ці зміни впливають на всіх, доводиться адаптовуватися у швидкості, під нові навантаження.

Одне можу сказати точно: мотивації й запалу ще вистачає, не жаліюся", - зазначила Харлан.

Також Ольга Харлан зізналася, що золото пекінської Олімпіди є піком у її кар'єрі.

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