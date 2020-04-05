Fox включив бій Конора і Фергюсона в розклад UFC 249 замість Хабіба

Джерело - sports.ru.
Телеканал Fox на офіційному сайті оновив кард UFC 249 і тепер замість Хабіба Нурмагомедова суперник Тоні Фергюсона - Конор Мак-Грегор.
Про це повідомляє Fox Sports.
Раніше ірландський боєць висловлював готовність вийти на заміну в головній події турніру, але потім його тренер - Джон Кавана - заявив, що Конор пожартував. Швидше за все, таким чином Fox обігрує ситуацію.
Плюс на сайті місцем проведення турніру до цих пір невідомий Нью-Йорк, хоча івент там неможливий через пандемію коронавірусу.
UFC 249 має відбутися 18 квітня, але до сих пір не ясно, де саме відбудеться турнір і хто його очолить.
Нагадаємо, Нурмагомедов готовий вилетіти на бій з Фергюсоном.
Також, UFC шукає заміну Хабібу.