Fox включив бій Конора і Фергюсона в розклад UFC 249 замість Хабіба

UFC 249 має відбутися 18 квітня

Телеканал Fox на офіційному сайті оновив кард UFC 249 і тепер замість Хабіба Нурмагомедова суперник Тоні Фергюсона - Конор Мак-Грегор.

Про це повідомляє Fox Sports.

Раніше ірландський боєць висловлював готовність вийти на заміну в головній події турніру, але потім його тренер - Джон Кавана - заявив, що Конор пожартував. Швидше за все, таким чином Fox обігрує ситуацію.

Плюс на сайті місцем проведення турніру до цих пір невідомий Нью-Йорк, хоча івент там неможливий через пандемію коронавірусу.

UFC 249 має відбутися 18 квітня, але до сих пір не ясно, де саме відбудеться турнір і хто його очолить.

Нагадаємо, Нурмагомедов готовий вилетіти на бій з Фергюсоном.

Також, UFC шукає заміну Хабібу.