Нурмагомедову дозволили вилетіти на бій у США

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов може вилетіти в США для бою з Тоні Фергюсоном як приватною, так і бізнес-авіацією.

Про це повідомила пресслужба Росавіації.

"Для того, щоб Хабіб зміг вилетіти в США на приватному літаку, компанія, послугами якої він має намір скористатися, повинна отримати дозвіл на виліт з Росії і на прибуття в США.

Але є обмеження на приліт, які були затверджені в понеділок на засіданні Оперативного штабу Уряду РФ по запобіганню поширення нової коронавірусної інфекції.

Таким чином, у нього можуть виникнути певні проблеми з поверненням", - заявили в Росіавіації.