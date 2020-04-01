 Нурмагомедову дозволили вилетіти на бій у США | ММА | Champion.com.ua
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Нурмагомедову дозволили вилетіти на бій у США

Сьогодні 15:44 230 0
Хабіб Нурмагомедов зможе зустрітися з Тоні Фергюсоном
Нурмагомедову дозволили вилетіти на бій у США
#Фергюсон, #Нурмагомедов

Джерело - sports.ru.

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов може вилетіти в США для бою з Тоні Фергюсоном як приватною, так і бізнес-авіацією.

Про це повідомила пресслужба Росавіації.

"Для того, щоб Хабіб зміг вилетіти в США на приватному літаку, компанія, послугами якої він має намір скористатися, повинна отримати дозвіл на виліт з Росії і на прибуття в США.

Але є обмеження на приліт, які були затверджені в понеділок на засіданні Оперативного штабу Уряду РФ по запобіганню поширення нової коронавірусної інфекції.

Таким чином, у нього можуть виникнути певні проблеми з поверненням", - заявили в Росіавіації.

Раніше стало відомо, що Нурмагомедов не може покинути Росію через тимчасового закриття кордонів, і тому поєдинок з Фергюсоном ризикує зірватися.

Нагадаємо, Джастін Гетжі побажав зустрітися з Фергюсоном.

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