Нурмагомедову дозволили вилетіти на бій у США

Джерело - sports.ru.
Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов може вилетіти в США для бою з Тоні Фергюсоном як приватною, так і бізнес-авіацією.
Про це повідомила пресслужба Росавіації.
"Для того, щоб Хабіб зміг вилетіти в США на приватному літаку, компанія, послугами якої він має намір скористатися, повинна отримати дозвіл на виліт з Росії і на прибуття в США.
Але є обмеження на приліт, які були затверджені в понеділок на засіданні Оперативного штабу Уряду РФ по запобіганню поширення нової коронавірусної інфекції.
Таким чином, у нього можуть виникнути певні проблеми з поверненням", - заявили в Росіавіації.
Раніше стало відомо, що Нурмагомедов не може покинути Росію через тимчасового закриття кордонів, і тому поєдинок з Фергюсоном ризикує зірватися.
Нагадаємо, Джастін Гетжі побажав зустрітися з Фергюсоном.