Нурмагомедов: У Фергюсона буде інший суперник

Бій росіянина Хабіба Нурмагомедова (28–0) проти американця Тоні Фергюсона (25–3) буде скасовано.

Про це розповів сам російський боєць в Іnstagram.

"Не знаю, до якого бою вести підготовку. Скрізь закриті кордони. Весь світ на карантині.

Зараз до мене дійшла інформація, що UFC готує турнір в США, в одному зі штатів. І я зараз не можу виїхати з Росії, кордони закриті.

І зараз йдеться про те, щоб бій пройшов без мене. Я не проти. Нехай роблять це за законами. Я розумію це, і бійці повинні битися, щоб заробляти на життя.

Як я знаю, у Тоні Фергюсона буде інший суперник", - розповів Нурмагомедов.