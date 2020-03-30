Нурмагомедов: У Фергюсона буде інший суперник

Джерело - ua.tribuna.com.
Бій росіянина Хабіба Нурмагомедова (28–0) проти американця Тоні Фергюсона (25–3) буде скасовано.
Про це розповів сам російський боєць в Іnstagram.
"Не знаю, до якого бою вести підготовку. Скрізь закриті кордони. Весь світ на карантині.
Зараз до мене дійшла інформація, що UFC готує турнір в США, в одному зі штатів. І я зараз не можу виїхати з Росії, кордони закриті.
І зараз йдеться про те, щоб бій пройшов без мене. Я не проти. Нехай роблять це за законами. Я розумію це, і бійці повинні битися, щоб заробляти на життя.
Як я знаю, у Тоні Фергюсона буде інший суперник", - розповів Нурмагомедов.
Раніше повідомлялося, що бій Хабіба проти Фергюсона скасований вп'яте.
Також, UFC відкладе три турніри через коронавірус.