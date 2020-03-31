 Бій Нурмагомедов – Фергюсон відбудеться 18 квітня - Вайт | ММА | Champion.com.ua
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Бій Нурмагомедов – Фергюсон відбудеться 18 квітня - Вайт

Сьогодні 10:34 616 0
Дейна Вайт прокоментував бій Нурмагомедов – Фергюсон
Бій Нурмагомедов – Фергюсон відбудеться 18 квітня - Вайт
#Вайт, #Нурмагомедов, #Фергюсон

Джерело - ua.tribuna.com.

Поєдинок між чемпіоном легкого дивізіону Хабібом Нурмагомедовим і Тоні Фергюсоном відбудеться у заплановану дату.

Про це розповів глава UFC Дейна Вайт.

"Я ще нічого не вирішив, але, ймовірно, скоро я все розповім. Більшість журналістів - повні #######. Як тільки ти даєш їм зрозуміти про свої плани, так вони відразу намагаються зламати те, над чим ти працював.

Я сказав цим хлопцям, що більше не буду розповідати їм про свої плани. Послухайте ось що: бій Хабіба і Тоні відбудеться, 18 квітня, десь на цій чортовій планеті", - розповів Вайт.

Раніше стало відомо, що Нурмагомедов не може покинути Росію через тимчасового закриття кордонів, і тому поєдинок з Фергюсоном ризикує зірватися.

Нагадаємо, Джастін Гетжі побажав зустрітися з Фергюсоном.

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