Бій Нурмагомедов – Фергюсон відбудеться 18 квітня - Вайт

Джерело - ua.tribuna.com.
Поєдинок між чемпіоном легкого дивізіону Хабібом Нурмагомедовим і Тоні Фергюсоном відбудеться у заплановану дату.
Про це розповів глава UFC Дейна Вайт.
"Я ще нічого не вирішив, але, ймовірно, скоро я все розповім. Більшість журналістів - повні #######. Як тільки ти даєш їм зрозуміти про свої плани, так вони відразу намагаються зламати те, над чим ти працював.
Я сказав цим хлопцям, що більше не буду розповідати їм про свої плани. Послухайте ось що: бій Хабіба і Тоні відбудеться, 18 квітня, десь на цій чортовій планеті", - розповів Вайт.
Раніше стало відомо, що Нурмагомедов не може покинути Росію через тимчасового закриття кордонів, і тому поєдинок з Фергюсоном ризикує зірватися.
Нагадаємо, Джастін Гетжі побажав зустрітися з Фергюсоном.