Бій Нурмагомедов – Фергюсон відбудеться 18 квітня - Вайт

Поєдинок між чемпіоном легкого дивізіону Хабібом Нурмагомедовим і Тоні Фергюсоном відбудеться у заплановану дату.

Про це розповів глава UFC Дейна Вайт.

"Я ще нічого не вирішив, але, ймовірно, скоро я все розповім. Більшість журналістів - повні #######. Як тільки ти даєш їм зрозуміти про свої плани, так вони відразу намагаються зламати те, над чим ти працював.

Я сказав цим хлопцям, що більше не буду розповідати їм про свої плани. Послухайте ось що: бій Хабіба і Тоні відбудеться, 18 квітня, десь на цій чортовій планеті", - розповів Вайт.