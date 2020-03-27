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Росія виплатила WADA більше $ 1 мільйона

Сьогодні 15:10 402 0
Більше виплатили США і Канада
Росія виплатила WADA більше $ 1 мільйона
#Росія, #WADA

Джерело - championat.com.

Росія виплатила щорічний внесок WADA в розмірі $ 1 015 977 за 2020 рік.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Великі суми в бюджет ВАДА надійшли від США ($ 2 714 744) і Канади ($ 1 357 372).

У 2019 внесок Росії до бюджету WADA склав $ 946 747, що в 2018-му - $ 881 132.

9 грудня 2019 року виконком WADA прийняв рішення позбавити Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) статусу відповідності через виявлені маніпуляції в базі даних Московської лабораторії. У 2020 році повинні пройти слухання в Спортивному арбітражному суді (CAS), який винесе остаточне рішення щодо російського спорту.

Нагадаємо, WADA відсторонила Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.

Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.

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