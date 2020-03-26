У Японії попередили про величезні збитки через перенесення Олімпіади-2020

Збитки складуть $2,7 млрд

Джерело - Еспресо.

Збитки від перенесення Олімпіади в Токіо з 2020 на 2021 рік складуть $2,7 млрд.

Про це повідомляє Nikkei.

Саме така сума буде потрібна для того, щоб оплатити оренду приміщень, перебронювати готелі, а також здійснити додаткові виплати персоналу та охороні.

Спочатку Ігри мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року, проте були перенесені на 2021 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що Австралія та Канада вже відмовилися від участі в Олімпіаді 2020 року, але готові відправити спортсменів на Ігри наступного року.