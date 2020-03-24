Олімпійські Ігри у Токіо перенесені на 2021 рік

Прем'єр-міністр Японії домовився з керівником МОК

Джерело - Гордон.

Через ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції Олімпійські ігри, які повинні були відбутися цього літа в столиці Японії Токіо, вирішили відкласти.

Про це повідомляє Kyodo.

Про це під час телефонної розмови 24 березня домовилися прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

Після розмови Абе сказав журналістам, що Олімпійські та Паралімпійські ігри відбудуться в наступному році. Конкретну дату проведення змагань він не уточнив.

Раніше повідомлялося, що Австралія та Канада вже відмовилися від участі в Олімпіаді 2020 року, але готові відправити спортсменів на Ігри наступного року.