Збірна Канади знялася з Олімпіади-2020 через коронавірус

Олімпіади-2020 в Токіо має відбутися з 24 липня по 9 серпня

Національний олімпійський комітет (НОК) Канади не буде посилати свої олімпійські та паралімпійські збірні на Ігри в Токіо.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Рішення підтримали комісія спортсменів, національні спортивні організації та уряд Канади.

Також НОК Канади закликав Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) відкласти Ігри на один рік.

Раніше, почали опрацьовувати сценарії перенесення Олімпійських Ігор.

Нагадаємо, у США закликала перенести Олімпіаду-2020 на інший термін через коронавірус.