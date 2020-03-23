 Збірна Канади знялася з Олімпіади-2020 через коронавірус | Олімпійські ігри-2020 | Champion.com.ua
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Збірна Канади знялася з Олімпіади-2020 через коронавірус

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Олімпіади-2020 в Токіо має відбутися з 24 липня по 9 серпня
Збірна Канади знялася з Олімпіади-2020 через коронавірус
#Олімпіада, #Канада

Джерело - Tribuna.com.

Національний олімпійський комітет (НОК) Канади не буде посилати свої олімпійські та паралімпійські збірні на Ігри в Токіо.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Рішення підтримали комісія спортсменів, національні спортивні організації та уряд Канади.

Також НОК Канади закликав Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) відкласти Ігри на один рік.

Раніше, почали опрацьовувати сценарії перенесення Олімпійських Ігор.

Нагадаємо, у США закликала перенести Олімпіаду-2020 на інший термін через коронавірус.

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