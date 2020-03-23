Збірна Канади знялася з Олімпіади-2020 через коронавірус

Джерело - Tribuna.com.
Національний олімпійський комітет (НОК) Канади не буде посилати свої олімпійські та паралімпійські збірні на Ігри в Токіо.
Про це повідомляє прес-служба організації.
Рішення підтримали комісія спортсменів, національні спортивні організації та уряд Канади.
Також НОК Канади закликав Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) відкласти Ігри на один рік.
Раніше, почали опрацьовувати сценарії перенесення Олімпійських Ігор.
Нагадаємо, у США закликала перенести Олімпіаду-2020 на інший термін через коронавірус.