У Росії на шаховому Турнірі претендентів учасники жаліються на погане самопочуття

У ці вірусні дні в російському Єкатеринбурзі відбувається турнір претендентів на шахову корону.

Зіграно вже шість турів – попереду ще вісім. Але у гросмейстерів уже пропало бажання грати. Навіть у лідера Яна Нєпомнящєго, який не тільки перемагає, але й кашляє.

"Зі мною точно не все гаразд. Я здав пару медичних тестів, обидва виявилися негативними, але вся атмосфера на турнірі не сприяє здоров'ю...", - каже Непомнящій.

"Я зовсім не хочу грати в ситуації, що склалася. Коли турнір починався, у мене не було чіткої думки на цей рахунок, але тепер я абсолютно впевнений: турнір повинен бути зупинений. Атмосфера ворожа, всі люди в масках... Я не хочу грати і бути тут. Чи випадково всі заходи в ці дні зупинені? Ми залишилися одні, хто грає. Єдине велике змагання в світі. Його потрібно зупинити і перенести", - каже Олександр Грищук.

"Сподіваюся, що турнір все-таки зупинять. Всі учасники почуваються недобре. Іноземці – особливо, адже тепер нам дуже важко буде полетіти додому", - говорить китаєць Ван Гао.