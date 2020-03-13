Бій Хабіба і Фергюсона під загрозою зриву

Поєдинок можуть перенести до штату Невада

Бій між чемпіоном UFC у легкій вазі росіянином Хабібом Нурмагомедовим (28-0) і американцем Тоні Фергюсоном (25-3) знаходиться під загрозою зриву через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє bjpenn.com.

Поєдинок був запланований на 18 квітня в Нью-Йорку в рамках турніру UFC 249, однак відсьогодні в місті оголошено заборону на проведення масових заходів.

UFC вибирає між двома способами проведення турніру: турнір може відбутися без глядачів або ж буде перенесений в штат Невада, де немає заборони на проведення масових заходів.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу свої чемпіонати призупинили НБА і НХЛ.