Житичі-ЖНАЕУ виграли Кубок України

Житомирці перемогли у трьох партіях

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 березня, у Житомирі відбувся фінал Кубка України сезону 2019-2020 років з волейболу серед чоловічих команд.

Господарі, Житичі-ЖНАЕУ, святкували впевнену перемогу над командою Другої ліги, яка сенсаційно вийшла до фіналу змагань. Сил у волейболістів з Полтавщини не вистачило на вирішальний матч.

Житичі-ЖНАЕУ перемогли у трьох партіях і стали володарями Кубка України.

Кубок України з волейболу

Фінал, 2 березня

Житичі-ЖНАЕУ (Житомир) - Решетилівка (Полтавська обл.) 3:0 (25:14, 25:15, 25:18)

Раніше, Барком-Кажани став бронзовим призером Кубка України.