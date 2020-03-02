Житичі-ЖНАЕУ виграли Кубок України

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 2 березня, у Житомирі відбувся фінал Кубка України сезону 2019-2020 років з волейболу серед чоловічих команд.
Господарі, Житичі-ЖНАЕУ, святкували впевнену перемогу над командою Другої ліги, яка сенсаційно вийшла до фіналу змагань. Сил у волейболістів з Полтавщини не вистачило на вирішальний матч.
Житичі-ЖНАЕУ перемогли у трьох партіях і стали володарями Кубка України.
Кубок України з волейболу
Фінал, 2 березня
Житичі-ЖНАЕУ (Житомир) - Решетилівка (Полтавська обл.) 3:0 (25:14, 25:15, 25:18)
Раніше, Барком-Кажани став бронзовим призером Кубка України.