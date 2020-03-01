Визначилися фіналісти Кубка України з волейболу

Житичі-ЖНАЕУ та Решетилівка зіграють у фіналі змагань

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 березня, у Житомирі відбулися перші матчі Фіналу чотирьох Кубка України сезону 2019-2020 років.

Команда Другої ліги ВК Решетилівка у першому півфіналі створила справжню сенсацію, перемігши чернігівський Буревісник (3:2).

В іншому півфіналі дебютант Суперліги житомирський клуб Житичі-ЖНАЕУ теж сенсаційно львівський Барком-Кажани з рахунком 3:0.

Фінал відбудеться 2 березня (понеділок) о 17:30 у місті Житомир в СК Динамо.

Кубок України з волейболу

Півфінали, 1 березня

Решетилівка (Полтавська обл.) - Буревісник-ШВСМ (Чернігів) 3:2 (20:25, 25:23, 12:25, 28:26, 15:9)

Барком-Кажани (Львів) - Житичі-ЖНАЕУ (Житомир) 0:3 (23:25, 15:25, 25:27)

Нагадаємо, Хімік підписав першу американку.