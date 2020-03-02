Барком-Кажани став бронзовим призером Кубка України

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 2 березня, у Житомирі відбувся матч за третє місце у Фіналі чотирьох Кубка України сезону 2019-2020 років з волейболу серед чоловічих команд.
Після вчорашньої поразки у півфіналі Кубка України, підопічні Угіса Крастіньша змогли зібратися та зробити певні висновки. Отож, сьогоднішній бронзовий матч завершився з сухим рахунком на користь львівського клубу Барком-Кажани. Львів'яни без проблем перемогли чернігівську команду Буревісник-ШВСМ.
Актуально: Житичі-ЖНАЕУ - Решетилівка: онлайн-трансляція фіналу Кубка України з волейболу. LIVE
Кубок України з волейболу
Матч за третє місце, 2 березня
Барком-Кажани (Львів) - Буревісник-ШВСМ (Чернігів) 3:0 (25:17, 25:15, 25:14)