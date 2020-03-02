Барком-Кажани став бронзовим призером Кубка України

Львів'яни без проблем перемогли чернігівську команду

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 березня, у Житомирі відбувся матч за третє місце у Фіналі чотирьох Кубка України сезону 2019-2020 років з волейболу серед чоловічих команд.

Після вчорашньої поразки у півфіналі Кубка України, підопічні Угіса Крастіньша змогли зібратися та зробити певні висновки. Отож, сьогоднішній бронзовий матч завершився з сухим рахунком на користь львівського клубу Барком-Кажани. Львів'яни без проблем перемогли чернігівську команду Буревісник-ШВСМ.

Кубок України з волейболу

Матч за третє місце, 2 березня

Барком-Кажани (Львів) - Буревісник-ШВСМ (Чернігів) 3:0 (25:17, 25:15, 25:14)