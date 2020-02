Непереможений українець Амосов переміг у головному поєдинку турніру Bellator 239

Українець Ярослав Амосов переміг американця Еда Рута в головному бою турніру Bellator 239.

Зустріч завершилася одноголосним рішенням суддів на користь 26-річного українця (29-28, 29-28, 29-28).

Амосов здобув свою 23-ту перемогу в 23 боях, а також четверту перемогу в чотирьох боях в Bellator.

Yaroslav Amosov (23-0) moves to 4-0 in Bellator, walking down and even grounding three-time NCAA wrestling king Ed Ruth en route to a clear UD. Great grappling exchanges filled the spaces between the Ukrainian's striking successes. #Bellator239 pic.twitter.com/yG1UbsYcsI