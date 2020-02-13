Українки поборються за золото турніру

Джерело - Чемпіон.

Дві українські борчині пробилися у фінал змагань у своїх вагових категоріях.

Аліна Акобія побореться з норвежкою Грейс Буллен за золото у ваговій категорії до 57 кг, а Юлія Ткач-Остапчук розіграє золото з росіянкою Інною Тражуковой у ваговій категорії до 62 кг.

Актуально: Новіков - чемпіон Європи з греко-римської боротьби

Також, Ірина Гусяк (до 53 кг), Аліна Коляденко (до 63 кг) та Аліна Стадник-Махиня (до 72 кг) поборються за бронзові медалі.

Нагадаємо, Теміров виборов бронзу чемпіонату Європи.