Теміров виборов бронзу чемпіонату Європи

У Римі триває чемпіонат Європи зі спортивної боротьби

Джерело - Чемпіон.

Український борець Ленур Теміров виборов бронзову нагороду на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби в категорії до 63 кг.

У сутичці за третє місце уродженець Криму Теміров переміг бронзового призера Олімпійських ігор в Ріо норвежця Стіга-Андре Берга.

Актуально: Новіков - чемпіон Європи з греко-римської боротьби

Чемпіонат Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби відбувається в Римі та буде тривати до 16 лютого.

Раніше, Кучмій на чемпіонаті Європи сенсаційно здолав чотириразового чемпіона світу.