Теміров виборов бронзу чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.
Український борець Ленур Теміров виборов бронзову нагороду на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби в категорії до 63 кг.
У сутичці за третє місце уродженець Криму Теміров переміг бронзового призера Олімпійських ігор в Ріо норвежця Стіга-Андре Берга.
Актуально: Новіков - чемпіон Європи з греко-римської боротьби
Чемпіонат Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби відбувається в Римі та буде тривати до 16 лютого.
Раніше, Кучмій на чемпіонаті Європи сенсаційно здолав чотириразового чемпіона світу.