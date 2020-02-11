Українець у фіналі переміг титулованого суперника

Джерело - Чемпіон.

Український борець Семен Новіков здобув перемогу на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби в категорії до 87 кг.

У фінальній сутичці українець декласував угорця Віктора Льорінца. Зустріч завершилась із рахунком 7:1 на користь Новікова.

До цього на чемпіонатах Європи та світу Україну у ваговій категорії до 87 кг представляв срібний призер Олімпійських ігор у Ріо 2016 року Жан Беленюк. Однак він пропустив турнір через підготовку до Олімпіади в Токіо.

Чемпіонат Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби відбувається в Римі та буде тривати до 16 лютого.

Раніше, Новіков переміг росіянина та вийшов у фінал чемпіонату Європи.

Нагадаємо, Беленюк потрапив до ТОП-3 найкращих борців світу.