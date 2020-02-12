Дві українські борчині вийшли у фінал чемпіонату Європи

Українки поборяться за золоті нагороди турніру

У Римі на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби пройшли півфінали в перших чотирьох вагових категоріях.

Українки Оксана Лівач (50 кг) і Соломія Винник (55 кг) вийшли у фінал, де зустрінуться відповідно з Мігленою Селішковою з Болгарії та росіянкою Ольгою Хорошавцевою.

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За бронзові нагороди континентальної першості посперечаються українки Ангеліна Лисак (59 кг) і Алла Черкасова (68 кг).

Чемпіонат Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби відбувається в Римі та буде тривати до 16 лютого.

Раніше, Теміров виборов бронзу чемпіонату Європи.