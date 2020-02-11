Кучмій добув найбільшу перемогу у кар'єрі

У чвертьфіналі чемпіонату Європи в Римі Кучмій в категорії до 130 кг шокував весь світ греко-римської боротьби, розгромивши титулованого турка Різу Каяалпа (5:1).

Про це повідомляє UA-Футбол.

Щоб зрозуміти масштаб перемоги Кучмія, досить відзначити, що до приїзду в Рим Каяалп в останній і єдиний раз програвав на чемпіонаті Європи у 2011 році, коли ще виступав у категорії до 120 кг. Турок виграв три останні чемпіонати світу, а на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро дійшов до фіналу.

На жаль, після такої гучної перемоги Кучмій в півфіналі з рахунком 1:2 програв румунові Аліну Чіураріу. Сьогодні Микола побореться за бронзу чемпіонату Європи.

Нагадаємо, Кучмій отримав бронзу Європейських ігор-2019 в Мінську.