Джерело - Чемпіон.
Український борець Семен Новіков вийшов у фінал чемпіонату Європи з греко-римської боротьби в категорії до 87 кг.
У півфіналі українець переборов росіянина Олександра Комарова, який по два рази вигравав чемпіонати світу і Європи серед кадетів і юніорів. Зустріч завершилась із рахунком 5:3 на користь Новікова.
Суперником Семена Новікова в сутичці за золото буде угорець Віктор Льорінц, якого Беленюк переміг у фіналі останнього чемпіонату світу.
Чемпіонат Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби відбувається в Римі та буде тривати до 16 лютого.
Нагадаємо, Беленюк потрапив до ТОП-3 найкращих борців світу.