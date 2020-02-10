Семен Новіков побореться за золото чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.

Український борець Семен Новіков вийшов у фінал чемпіонату Європи з греко-римської боротьби в категорії до 87 кг.

У півфіналі українець переборов росіянина Олександра Комарова, який по два рази вигравав чемпіонати світу і Європи серед кадетів і юніорів. Зустріч завершилась із рахунком 5:3 на користь Новікова.

Суперником Семена Новікова в сутичці за золото буде угорець Віктор Льорінц, якого Беленюк переміг у фіналі останнього чемпіонату світу.

Чемпіонат Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби відбувається в Римі та буде тривати до 16 лютого.

Нагадаємо, Беленюк потрапив до ТОП-3 найкращих борців світу.