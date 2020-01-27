Джерело - Чемпіон.
Збірна Іспанії обіграла команду Хорватії у фіналі чемпіонату Європи-2020 з гандболу.
Турнір проходив в трьох країнах, Австрії, Норвегії та Швеції. Фінальний раунд плей-оф відбувся у Стокгольмі.
Бронзовим призером змагань стала Норвегія.
Нагадаємо, що збірна України не зуміла пробитися в основний раунд Євро-2020. Українці програли три матчі в попередньому раунді континентальної першості і посіли останнє місце в групі.
Чемпіонат Європи-2020.
Фінал, 26 січня
Іспанія - Хорватія 22:20 (12:11)