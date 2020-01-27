Бронзові медалі виграла збірна Норвегії, а Україна виступила невдало

Джерело - Чемпіон.

Збірна Іспанії обіграла команду Хорватії у фіналі чемпіонату Європи-2020 з гандболу.

Турнір проходив в трьох країнах, Австрії, Норвегії та Швеції. Фінальний раунд плей-оф відбувся у Стокгольмі.

Бронзовим призером змагань стала Норвегія.

Нагадаємо, що збірна України не зуміла пробитися в основний раунд Євро-2020. Українці програли три матчі в попередньому раунді континентальної першості і посіли останнє місце в групі.

Чемпіонат Європи-2020.

Фінал, 26 січня

Іспанія - Хорватія 22:20 (12:11)