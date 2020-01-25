Норвегія впевнено обіграла Словенію в матчі за бронзу чемпіонату Європи-2020

Джерело - Чемпіон.
Збірна Норвегії обіграла команду Словенії в матчі за третє місце на чемпіонаті Европи-2020 з гандболу.
Норвежці виграли перший тайм з різницею в три м'ячі - 12:9. У другій половині зустрічі Словенії не вдалося нав'язати боротьбу суперникові. Як підсумок, впевнена перемога Норвегії з рахунком 28:20.
Завтра, 26 січня, в фіналі Євро-2020 зіграють Іспанія та Хорватія. Початок поєдинку о 17:30 за київським часом.
Нагадаємо, що збірна України не зуміла пробитися в основний раунд Євро-2020. Українці програли три матчі в попередньому раунді континентальної першості і посіли останнє місце в групі.
Чемпіонат Європи-2020.
Матч за 3-е місце
25 січня
Словенія - Норвегія 20:28 (9:12)