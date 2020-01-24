Українець Гераскевич побив три особисті рекорди на етапі Кубка світу

Гераскевич видав просто фантастичний перший заїзд

Джерело - Главком.

У німецькому Кьонніґзеє на шостому етапі етап Кубка світу зі скелетону успішно виступив українець Владислав Гераскевич.

Про це повідомляє Главком.

Втретє в цьому сезоні переможцем став олімпійський чемпіон Сочі-2014 Олександр Третьяков із РФ. Друге місце посів Юн Сун-Бін із Кореї. Третім став німець Фелікс Кайзінґер, для якого то другий у поточному розіграші п’єдестал.

Задоволений своїм виступом і українець Владислав Гераскевич. Наш спортсмен став 11-м, але побив при цьому в першому з двох заїздів три особистих рекорди: стартовий розгін – 4,79 секунди (попередній рекорд – 4,89), фініш – 50,58 секунди (попередній – 51,61), середня швидкість – 118,0 км/год (передній – 115,3).

На другий заїзд температура понизилася і ковзани не давали змоги повного контролю над треком. Показавши час 50,77, Владислав по сумі двох заїздів посів 11-те місце.

Передостанній, сьомий етап Кубка світу відбудеться 31 січня в швейцарському Санкт-Моріці.

Раніше, Джима потрапила до ТОП-15 в індивідуальній гонці у Поклюці.

Нагадаємо, збірна Норвегії оголосила склад на чемпіонат світу-2020.