Джима потрапила до ТОП-15 в індивідуальній гонці у Поклюці

Найкращою серед українок стала Джима

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 січня, у словенській Поклюці у рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020 відбулася жіноча індивідуальна гонка.

Україну у цих змаганнях представляли 5 біатлоністок. Найкраще серед українок виступила Юлія Джима, яка посіла 14-е місце.

Олена Підгрушна припустилася трьох промахів і показала 40-ий результат. Анастасія Меркушина з трьома промахами стала 37-ою у гонці.

Дар’я Блашко настріляла аж чотири додаткові хвилини - у фінішному протоколі мала 77-ий результат. Юлія Журавок теж промахнулася чотири рази і стала 68-ою.

Перемогу у гонці здобула німкеня Деніз Геррманн. Друге та третє місця відповідно посіли шведка Ганна Еберґ та француженка Анаїс Бескон.

Кубок світу з біатлону.

Шостий етап, Поклюка

Індивідуальна гонка, жінки

24 січня

1. Деніз Геррманн (0+0+0+0) 41:33,4

2. Ганна Еберґ (0+1+0+0) +59,2

3. Анаїс Бескон (0+0+0+0) +1:15,7

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14. Юлія Джима (1+0+0+1) +3:35,2

37. Анастасія Меркушина (0+0+2+1) +5:43,7

40. Олена Підгрушна (1+1+0+1) +5:54,9

68. Юлія Журавок (1+0+2+1) +8:03,7

77. Дар'я Блашко (2+1+0+1) +9:22,3

Раніше, Прима посів 18-е місце в індивідуальній гонці у Поклюці.

Нагадаємо, збірна Норвегії оголосила склад на чемпіонат світу-2020.