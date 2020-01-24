 Джима потрапила до ТОП-15 в індивідуальній гонці у Поклюці | Біатлон | Champion.com.ua
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Джима потрапила до ТОП-15 в індивідуальній гонці у Поклюці
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Джима потрапила до ТОП-15 в індивідуальній гонці у Поклюці

Сьогодні 16:48 224 0
Найкращою серед українок стала Джима
Джима потрапила до ТОП-15 в індивідуальній гонці у Поклюці
#Поклюка, #Джима

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 січня, у словенській Поклюці у рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020 відбулася жіноча індивідуальна гонка.

Україну у цих змаганнях представляли 5 біатлоністок. Найкраще серед українок виступила Юлія Джима, яка посіла 14-е місце. 

Олена Підгрушна припустилася трьох промахів і показала 40-ий результат. Анастасія Меркушина з трьома промахами стала 37-ою у гонці. 

Дар’я Блашко настріляла аж чотири додаткові хвилини - у фінішному протоколі мала 77-ий результат. Юлія Журавок теж промахнулася чотири рази і стала 68-ою. 

Перемогу у гонці здобула німкеня Деніз Геррманн. Друге та третє місця відповідно посіли  шведка Ганна Еберґ та француженка Анаїс Бескон.

Кубок світу з біатлону. 
Шостий етап, Поклюка
Індивідуальна гонка, жінки
24 січня

1.  Деніз Геррманн (0+0+0+0)  41:33,4

2.  Ганна Еберґ (0+1+0+0)  +59,2

3.  Анаїс Бескон (0+0+0+0)  +1:15,7

...

14.  Юлія Джима (1+0+0+1)  +3:35,2

37.  Анастасія Меркушина (0+0+2+1)  +5:43,7

40.  Олена Підгрушна (1+1+0+1)  +5:54,9

68.  Юлія Журавок (1+0+2+1)  +8:03,7

77.  Дар'я Блашко (2+1+0+1)  +9:22,3

Раніше, Прима посів 18-е місце в індивідуальній гонці у Поклюці.

Нагадаємо, збірна Норвегії оголосила склад на чемпіонат світу-2020.

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