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Беленюк: Мені не вдасться просто піти зі спорту

Сьогодні 14:09 260 0
Український чемпіон поділився своїми планами після Олімпіади
Беленюк: Мені не вдасться просто піти зі спорту
#Беленюк

Джерело - ua.tribuna.com.

Народний депутат України, чемпіон світу і Європи з греко-римської боротьби Жан Беленюк назвав плани на своє спортивне майбутнє.

Про це розповів сам борець.

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“Завершити кар’єру після Олімпіади? Напевне, що так... У будь-якому випадку мені не вдасться просто піти зі спорту. Людина, яка 20 років активно займалася професіональним спортом, не може залишити його за один день. Адже тоді вже за рік будуть відчутні негативні наслідки – біль у суглобах і таке інше. Потрібно постійно підтримувати себе у формі”, - розповів Беленюк.

Нагадаємо, Беленюк потрапив до ТОП-3 найкращих борців світу.

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