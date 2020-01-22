Беленюк: Хочу показати себе в ММА

Народний депутат України, чемпіон світу і Європи з греко-римської боротьби Жан Беленюк готовий дебютувати у змішаних бойових мистецтвах.

Про це розповів сам борець.

"Всі дуже сильно чекають мене там. Дав обіцянку, що намагатимуся показати себе у цьому виді спорту. Дуже багато борців переходять в ММА, але виникають питання, наскільки це ефективно і доречно.

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Боротьба і ММА – це зовсім різні види спорту. Не хочеться, щоб перший же вихід в октагон, зруйнував все враження від попередньої кар’єри. Тому треба добре підготуватися. Якщо я побачу в себе потенціал, зрозумію, що у мене справді може щось вийти, то чому ні?

Здається, ще не було депутатів, які ставали чемпіонами світу в ММА. Депутати-чемпіони світу з греко-римської боротьби були", - відзначив Беленюк.