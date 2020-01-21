Тренер Мак-Грегора назвав бажаного суперника

Екс-чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор може навесні провести бій із Джастіном Гетжі.

Про це розповів тренер ірландця Джон Кавана.

"Якщо не Хабіб і Тоні? Джастін Гетжі в 170 фунтах. Це мій особистий вибір.

Він ще один легкоатлет, але жодному з них не потрібно зганяти вагу. І якщо націлюватися на повернення собі поясу чемпіона в 155 фунтах, то такий бій був би кроком в цьому напрямку. Це лише моя думка", - розповів Кавана.