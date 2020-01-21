Тренер Мак-Грегора назвав бажаного суперника

Джерело - isport.ua.
Екс-чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор може навесні провести бій із Джастіном Гетжі.
Про це розповів тренер ірландця Джон Кавана.
"Якщо не Хабіб і Тоні? Джастін Гетжі в 170 фунтах. Це мій особистий вибір.
Він ще один легкоатлет, але жодному з них не потрібно зганяти вагу. І якщо націлюватися на повернення собі поясу чемпіона в 155 фунтах, то такий бій був би кроком в цьому напрямку. Це лише моя думка", - розповів Кавана.
Нагадаємо, Мак-Грегор успішно повернувся в октагон, всього лише за 40 секунд перемігши американця Дональда Серроне.
Також, Мак-Грегор готовий битися із Мейвезером.