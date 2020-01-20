Били руками і ногами, зокрема лежачих під час турніру з джіу-джитсу

Джерело - Главком.

Чергове неповторне видовище подарували понад"обов’язкову змагальну програму представники бойових мистецтв у Росії.

Масштабна бійка розгорілася на змаганнях з бразильського джіу-джитсу в російському Красногорську.

На турнірі Moscow Winter BJJ Cup з’ясовували стосунки не тільки спортсмени, а і тренери та глядачі.

Учасниками заворушення стали близько двох десятків осіб. Вони били опонентів руками та ногами, добиваючи навіть тих, хто опинився на підлозі.

"Ані щас нарамсят, а я потом дєнєг заработаю на Youtube за ету х…ню", - каже за кадром голос. Який належить автору популярного відео.

Раніше, Ломаченко відповів на критику після публікації ролика з російським спецназом.

Нагадаємо, Ломаченко грає у хокей у формі з прапором Російської імперії.