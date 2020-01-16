Німеччина обіграла Білорусь, перемоги Іспанії та Хорватії. Результати матчів чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 січня, матчами групи 1 стартували матчі основного раунду чемпіонату Європи.
Чемпіонат Європи
Основна сітка, Група 1
1 тур, 16 січня
Іспанія - Чехія31:25 (14:9, 17:16)
Хорватія – Австрія 27:23 (13:8, 14:15)
Білорусь - Німеччина 23:31 (11:18, 12:13)
З кожної із двох груп виходить по дві команди до півфіналу чемпіонату Європи. Відзначимо, що результати матчів між цими командами переносяться з попереднього до основного раунду.
Раніше, Словенія переграла Швейцарію, а Польща поступилася Швеції.
Нагадаємо, Україна поступилася Чехії та завершила виступи на чемпіонаті Європи.