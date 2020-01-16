Німеччина обіграла Білорусь, перемоги Іспанії та Хорватії. Результати матчів чемпіонату Європи

Відбулися матчі першого туру групи 1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 січня, матчами групи 1 стартували матчі основного раунду чемпіонату Європи.

Чемпіонат Європи

Основна сітка, Група 1

1 тур, 16 січня

Іспанія - Чехія31:25 (14:9, 17:16)

Хорватія – Австрія 27:23 (13:8, 14:15)

Білорусь - Німеччина 23:31 (11:18, 12:13)

З кожної із двох груп виходить по дві команди до півфіналу чемпіонату Європи. Відзначимо, що результати матчів між цими командами переносяться з попереднього до основного раунду.

Раніше, Словенія переграла Швейцарію, а Польща поступилася Швеції.

Нагадаємо, Україна поступилася Чехії та завершила виступи на чемпіонаті Європи.