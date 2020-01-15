Словенія переграла Швейцарію, Польща поступилася Швеції. Результати матчів чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.
14 січня відбулися матчі третього туру груп А і С чемпіонату Європи з гандболу серед чоловіків.
З групи В до плей-оф вийшли Австрія і Чехія, з групи D - Норвегія і Португалія, з групи F - Словенія і Швеція.
Сьогодні матчами групи Е завершиться попередній раунд чемпіонату Європи.
Чемпіонат Європи
Попередній раунд
3 тур
Група В
Австрія - Північна Македонія 32:28 (18:12)
Група D
Боснія і Герцеговина - Франція 23:31 (13:14)
Португалія - Норвегія 28:34 (14:16)
Група F
Швейцарія - Словенія 25:29 (10:16)
Польща - Швеція 26:28 (13:14)
Нагадаємо, що у перших турах збірна України програла Північній Македонії та Австрії.