Словенія переграла Швейцарію, Польща поступилася Швеції. Результати матчів чемпіонату Європи

На Євро-2020 відбулися шість матчів

Джерело - Чемпіон.

14 січня відбулися матчі третього туру груп А і С чемпіонату Європи з гандболу серед чоловіків.

З групи В до плей-оф вийшли Австрія і Чехія, з групи D - Норвегія і Португалія, з групи F - Словенія і Швеція.

Сьогодні матчами групи Е завершиться попередній раунд чемпіонату Європи.

Чемпіонат Європи

Попередній раунд

3 тур

Група В

Австрія - Північна Македонія 32:28 (18:12)

Україна - Чехія 19:23 (10:9)

Група D

Боснія і Герцеговина - Франція 23:31 (13:14)

Португалія - Норвегія 28:34 (14:16)

Група F

Швейцарія - Словенія 25:29 (10:16)

Польща - Швеція 26:28 (13:14)

Нагадаємо, що у перших турах збірна України програла Північній Македонії та Австрії.