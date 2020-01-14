Українці програли три матчі на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.

У матчі групи В чемпіонату Європи з гандболу серед чоловіків збірна України програла Чехії.

Збірна України із мінімальною перевагою пішли на перерву, однак чехи змогли дотиснути українців у кінцівці матчу.

В іншому матчі групи В Австрія обіграла Північну Македонію 32:28. Австрія набрала 6 очок і посіла в групі перше місце. У підсумку до наступного раунду чемпіонату з нашої групи вийшли Австрія і Чехія.

Чемпіонат Європи

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Група В, 3 тур

14 січня

Україна – Чехія 19:23 (10:9, 9:14)

Нагадаємо, що у перших турах збірна України програла Північній Македонії та Австрії.