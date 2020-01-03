Нурмагомедов дав прогноз на бій Мак-Грегор – Серроне

Абдулманап Нурмагомедов прокоментував бій Мак-Грегор – Серроне

Батько і тренер чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова (27-0), Абдулманап дав прогноз на бій Конора Мак-Грегора (21-4) і Дональда Серроне (36-13-1), який відбудеться 18 січня у Лас-Вегасі.

Про це розповів сам тренер.

"У серйозних боях більш влучний Мак-Грегор, але я б не списував Серроне з рахунків. Дональд бив дуже багатьох. Права нога може прилетіти в голову у будь-який час і Конор може просто завалитися.

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Конор небезпечний зі своєю лівою рукою на початку кожного з раундів. Ми бачили це в поєдинку з Альваресом і в бою з Альдо теж", - розповів Абдулманап Нурмагомедов.

Нагадаємо, Мак-Грегор отримає титульний бій у разі перемоги над Серроне.

Також, Хабібу не цікавий бій з Мейвезером.