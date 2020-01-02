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Мак-Грегор отримає титульний бій у разі перемоги над Серроне

Сьогодні 19:55 73 0
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Мак-Грегор отримає титульний бій у разі перемоги над Серроне
#Мак-Грегор, #Вайт

Джерело - iSport.ua.

Конор Макгрегор буде наступним претендентом на титул, а не Джастін Гетжі, який знаходиться на серії перемог.

Про це президент UFC Дейна Вайт заявив в інтерв'ю ESPN.

"Погляньте на досягнення Конора за кілька останніх років. Він програв Хабіб в поєдинку, де точка кипіння вийшла на позамежний рівень. У Гетжі був свій шлях сходження на вершину. Ми пропонували йому багато боїв, від яких він відмовлявся. Тому Конор стане наступним претендентом на титул, у разі перемоги над Серроне", - зазначив Вайт.

Раніше, квитки на бій Мак-Грегор – Серроне розкупили за один день.

Нагадаємо, Хабібу не цікавий бій з Мейвезером.

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