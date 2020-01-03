Батько Нурмагомедова готовий битися із Мак-Грегором

Батько і тренер чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова (27-0), Абдулманап готовий битися з колишнім чемпіоном промоушена у двох вагових категоріях Конором Мак-Грегором (21-4).

Про це розповів сам тренер.

"Я можу в будь-який момент вийти з ним, хоч сьогодні. За 30 секунд, думаю, я б його запустив. Там, де схоплю, там і запущу. Чому ви думаєте, що не запустив би в боротьбі? Я за 110 кілограм. Кожен день я стаю, працюю. Я зараз спокійно можу возитися зі своїми учнями.

Повозитися з Хабібом? З Хабібом важко, з Ісламом (Махачевим) важко. Десь хвилина, а далі вони дають темп, і з ними важко. З ними і Мак-Грегору важко, не тільки мені", - розповів Абдулманап Нурмагомедов.