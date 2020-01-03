 Батько Нурмагомедова готовий битися із Мак-Грегором | ММА | Champion.com.ua
Мій профіль
Харлан визнали найкращою спортсменкою грудня
Сьогодні 14:15 198
Корінтіанс орендував захисника Динамо
Сьогодні 13:57 504
Пономарьов: Готовий запропонувати свою кандидатуру на посаду тренера збірної України
Сьогодні 11:25 1020
Супернику Далакяна загрожує штраф в 25 тисяч доларів
Сьогодні 07:14 611
Відео дня. ТОП-100 найкращих моментів десятиліття в НБА
Сьогодні 06:33 419
Беленюк потрапив до ТОП-3 найкращих борців світу
Вчора 20:09 661 2
Три футболісти УПЛ увійшли у ТОП-50 молодих і перспективних гравців за версією УЄФА
Вчора 17:41 1398
Динамо віддасть Сідклея у безкоштовну оренду в Корінтіанс
Вчора 14:57 798
Гірн: Поєдинок з Усиком буде дуже небезпечним для Джошуа
Вчора 13:29 4191
Рома хотіла підписати Яремчука
Вчора 12:32 1761
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:57 Футбол Каштру: Пройти Бенфіку буде надзвичайно складно 153
17:39 Футбол Шеффілд Юнайтед підписав екс-гравця Манчестер Сіті 165
17:22 ММА Батько Нурмагомедова готовий битися із Мак-Грегором 195
17:07 Футбол Гравець Шахтаря викликаний в олімпійську збірну Бразилії 378
16:48 Футбол Селюк підтвердив перехід Беніто у Динамо 959 2
16:32 Футбол У Іспанії призупинили покарання Райо Вальєкано у справі Зозулі 414
16:13 Футбол Динамо підписало гравця російського Тамбова 1962 1
15:52 Футбол Арсенал має намір підсилитися захисником Баварії 201
15:39 Футзал Продексім призначив нового головного тренера 199
15:25 Футбол Колишній тренер Шахтаря очолив японську команду 734
15:15 Футбол Франков: Динамо втратило момент, коли мали Циганкова відпустити до сильнішого чемпіонату 889
15:04 Хокей Збірна України з перемоги стартувала на Різдвяному турнірі 570
14:51 Бокс Бій Дерев'янченко - Головкін став найкращим поєдинком 2019 року 345
14:33 Футбол Франков вказав гравців, які мають залишити Динамо 1714
14:15 Фехтування Харлан визнали найкращою спортсменкою грудня 198
13:57 Футбол Корінтіанс орендував захисника Динамо 504
13:40 Футбол Європейський клуб відмовився продавати форварда у Динамо 866
13:25 Фігурне катання Чемпіонку Франції спіймали на вживанні кокаїну 276
13:19 Бокс В андеркарді бою Далакян - Перес відбудеться турнір у незвичному форматі - "Ти-чемпіон" 335
13:10 Біатлон Екгофф: У Франції вболівальники аплодують промахам норвежців 277
12:54 Блог У чемпіонаті НХЛ було забито феноменальний гол 501
12:51 Футбол Ювентус зацікавився захисником клубу Серії С 224
12:33 Блог Кополовець VS Кобін - пенальті челендж. Батл харизматичних легенд українського футболу - ТРЕНДЕЦЬ 216
12:33 Теніс Цуренко: Мені заважали грати психологічні проблеми, пов'язані з особистим життям 634
12:31 Пряма трансляція Еспаньйол - Барселона: онлайн-трансляція матчу 19 туру Ла-Ліги. LIVE 195

Батько Нурмагомедова готовий битися із Мак-Грегором

Сьогодні 17:22 195 0
Абдулманап Нурмагомедов прокоментував бій із Конором Мак-Грегором
Батько Нурмагомедова готовий битися із Мак-Грегором
#Мак-Грегор, #Нурмагомедов

Джерело - xsport.ua.

Батько і тренер чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова (27-0), Абдулманап готовий битися з колишнім чемпіоном промоушена у двох вагових категоріях Конором Мак-Грегором (21-4).

Про це розповів сам тренер.

"Я можу в будь-який момент вийти з ним, хоч сьогодні. За 30 секунд, думаю, я б його запустив. Там, де схоплю, там і запущу. Чому ви думаєте, що не запустив би в боротьбі? Я за 110 кілограм. Кожен день я стаю, працюю. Я зараз спокійно можу возитися зі своїми учнями.

Повозитися з Хабібом? З Хабібом важко, з Ісламом (Махачевим) важко. Десь хвилина, а далі вони дають темп, і з ними важко. З ними і Мак-Грегору важко, не тільки мені", - розповів Абдулманап Нурмагомедов.

Нагадаємо, Мак-Грегор отримає титульний бій у разі перемоги над Серроне.

Також, Хабібу не цікавий бій з Мейвезером.

Коментарі ()