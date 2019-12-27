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Росія оскаржила рішення ВАДА

Сьогодні 14:31 278 0
У Росії не згідні із рішенням ВАДА
Росія оскаржила рішення ВАДА
#Росія, #ВАДА, #РУСАДА

Джерело - radiosvoboda.org.

Російська антидопінгова агенція (РУСАДА) подала апеляцію на рішення Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА) про відсторонення російських спортсменів від великих міжнародних змагань на чотири роки.

Про це повідомив голова РУСАДА Юрій Ганус.

Російська антидопінгова агенція надіслала ВАДА лист, у якому повідомила про незгоду з рішенням ВАДА.

Спортивний арбітражний суд може розглянути апеляцію у 2020 році.

Раніше, ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.

Нагадаємо, у Росії заборонили своїм фанатам відвідувати Євро-2020.

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