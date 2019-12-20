У Росії заборонили своїм фанатам відвідувати Євро-2020

Стала відома причина такого рішення

Активні фанати з Росії не отримають квоту на матчі чемпіонату Європи 2020 року.

Про це повідомляє championat.com.

Російський футбольний союз запропонував активним уболівальникам близько 600 квитків, але ультрас назвали це "подачкою" і відповіли відмовою.

Причиною виділення такої кількості квитків став матч збірної Росії проти Сан-Марино, коли уболівальники ображали нападника Зеніту Артема Дзюбу.

Квота Росії від УЄФА буде розіграна серед всіх охочий.

Нагадаємо, Черчесов готовий зустрітися зі збірною України на пізніх етапах Євро-2020.

Раніше, ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.