У кожній області України буде побудовано мультиспортивний комплекс

До 2024 року в кожній області має бути побудований мультиспортивний комплекс.

Про це заявив заступник Міністра культури, молоді та спорту Володимир Шумілін.

"Коли грошей немає, то краще взагалі нічого не будувати, ніж будувати що-небудь. Просто, коли ми будуємо що-небудь і як-небудь, то туди приходять люди і починають думають, що так і повинно бути. Існують спеціальні стандарти планування і проектування.

Будуть стимули, держава буде вибудовувати їх системно. Одне з наших завдань, щоб на території країни закрутити систему змагань за основними, припустимо 15 видами спорту. Для цього потрібні спортивні споруди у кожній області. Ми їм говоримо, що є такі ось умови, такі ось державні гранти.

Але ми їх дамо тільки за умови, що споруда буде відповідати таким-то критеріям. Якщо на місцях адміністрація говорить, що хоче собі ще додатково - окей.

Все разу освоїти неможливо. Але перші п'ять років - пріоритетна частина, потрібно побудувати 24 комплекси. Якщо місто не хоче, то будь ласка - поруч передмістя є", - зазначив Шумілін.