Україна дійсно може претендувати на проведення Олімпійських ігор

Міністерство культури, молоді та спорту не виключає можливість проведення у 2032 році Олімпійських ігор в Україні.

Про це заявив заступник міністра культури, молоді та спорту з питань спорту Володимир Шумілін.

"Олімпіада-2032. Чому це міраж? Це розрахункові позиції. Хто міг сказати у 2000-х, то у 2012 році Україна прийматиме Євро? Ніхто. Зараз питання в розумної стратегії і політики в цьому напрямку. Я прихильник ставити цілі, якщо ми розуміємо навіщо вони потрібні і які вигоди це дасть державі.

Ми не виключаємо можливість проведення у 2032 році Олімпійських ігор в Україні, у нас такі заготовки є, що, якщо буде поставлена ​​така мета, то ми її досягнемо.

У короткостроковій перспективі хочемо приймати змагання з ігрових видів спорту, які будуть проводитися у нових побудованих залах", - зазначив Шумілін.