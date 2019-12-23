Лавров розгледів руку НАТО у рішеннях WADA

11 з 15-ти осіб, які затверджували рекомендації WADA, громадяни країн НАТО

Джерело - Главком.

Очільник російського МЗС Сєргєй Лавров розгледів руку НАТО у рекомендації Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) відсторонити Росію від великих міжнародних змагань.

Про це повідомляє Р-Спорт.

Свою думку чиновник аргументував тим, що 11 з 15-ти осіб, які затверджували рекомендації WADA, громадяни країн НАТО.

Раніше, на засіданні наглядової ради РУСАДА було прийняте рішення подати апеляцію в Спортивний арбітражний суд Лозанни, щодо рішення WADA про відсторонення російських спортсменів від участі в міжнародних змагань терміном на 4 роки.

Нагадаємо, президент WADA засудив обманні дії Росії.