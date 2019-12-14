Нурмагомедов відмовився битися із Мак-Грегором

Чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов вказав на умови реваншу із ірландським бійцем Конором Мак-Грегором.

Про це розповів сам російський боєць.

"Я був здивований, коли Дейна Вайт (президент UFC) сказав про те, що якщо я перемагаю Фергюсона, а Конор - Серроне, то ми проведемо реванш.

Я вже вирішив, з ким буду битися. Думати, що він заслужив право битися за титул, де я чемпіон ... Цього не станеться. Нехай спочатку виграє десять боїв поспіль", - розповів Нурмагомедов.