В UFC назвали умови реваншу Нурмагомедов – Мак-Грегор

Дейна Вайта прокоментував можливість реваншу Нурмагомедов – Мак-Грегор

Реванш росіянина Хабіба Нурмагомедова і ірландця Конора Мак-Грегор може відбутися за певних умов.

Про це розповів президент UFC Дейна Вайта.

"Домовленість про бій Нурмагомедова з Тоні Фергюсоном досягнута. Якщо Хабіб його переможе, а Конор Мак-Грегор виграє у Дональда Серроне, то на порядку денному буде повторний поєдинок Мак-Грегора і Нурмагомедова", - розповів Вайт.

Раніше повідомлялося, що Нурмагомедов буде битися із Фергюсоном у США.

Також, Нурмагомедов назвав умови реваншу із Мак-Грегором.