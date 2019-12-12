В UFC назвали умови реваншу Нурмагомедов – Мак-Грегор

Джерело - isport.ua.
Реванш росіянина Хабіба Нурмагомедова і ірландця Конора Мак-Грегор може відбутися за певних умов.
Про це розповів президент UFC Дейна Вайта.
"Домовленість про бій Нурмагомедова з Тоні Фергюсоном досягнута. Якщо Хабіб його переможе, а Конор Мак-Грегор виграє у Дональда Серроне, то на порядку денному буде повторний поєдинок Мак-Грегора і Нурмагомедова", - розповів Вайт.
Раніше повідомлялося, що Нурмагомедов буде битися із Фергюсоном у США.
Також, Нурмагомедов назвав умови реваншу із Мак-Грегором.