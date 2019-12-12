Українці перемогли в обох матчах

Джерело - Чемпіон.

Збірні України (U-17) та Сербії (U-17) з футзалу провели дві товариські зустрічі.

В обох матчах українці святкували перемоги - 4:0 та 3:1.

Контрольний матч

10 грудня

Україна (U-17) – Сербія (U-17) 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 30 Квасній, 2:0 - 32 Семенченко, 3:0 - 33 Малиновський, 4:0 - 34 Курилів

11 грудня

Україна (U-17) – Сербія (U-17) 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Дичук, 2:0 - 20 Дичук, 2:1 - 38 Живанович, 3:1 - 39 Британ

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