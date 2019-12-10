Особистий тренер Беленюка очолив збірну України

Володимир Шацьких очолив збірну України

Особистий тренер чемпіона світу з греко-римської боротьби, народного депутата Жана Беленюка Володимир Шацьких очолив збірну України.

Про це повідомляє Xsport.

За результатами голосування членів виконкому Асоціації спортивної боротьби України, новим головним тренером збірної України з греко-римської боротьби став Володимир Шацьких.

Він прийшов на зміну Сергію Андрєєву, який залишив команду після року роботи на посаді головного тренера.

Володимир Шацьких є чемпіоном світу-2006 та віце-чемпіоном Європи-2009 з греко-римської боротьби. Він є особистим тренером срібного призера Олімпійських ігор-2016 та дворазового чемпіона світу Жана Беленюка.

Раніше, Беленюк зазначав, що спорт поза політикою не існує.

Нагадаємо, Беленюк ініціював підвищення преміальних для успішних спортсменів.