Мій профіль
Ястремська програла у другому колі турніру у Москві
Вчора 17:07 1207
Світоліна - Кудерметова: онлайн-трансляція Кубку Кремля. LIVE
Сьогодні 12:09 1584
Бійка між Суркісом та Павелком: Причина ветерани АТО
Сьогодні 09:29 3794 1
Помер боксер, який бився в андеркарті бою Усика
Сьогодні 08:13 3590
Павелко отримав у морду після того як намагався вигнати Суркісів з VIP-ложі - Печорний
Вчора 20:54 10479 3
Олександр Зінченко і Влада Седан одружуються
Вчора 18:56 3711
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 08:30 44507
У Росії визнали масову підміну допінг-проб
15.10.2019 18:43 3566
Ястремська перемогла росіянку у першому колі Кубка Кремля
15.10.2019 16:03 1483
Костюк у драматичному матчі поступилася Зігемунд та покинула турнір у Люксембурзі
15.10.2019 15:31 935
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:15 Футбол Ла-Ліга хоче організувати матч чемпіонату у США 28
12:09 Пряма трансляція Світоліна - Кудерметова: онлайн-трансляція Кубку Кремля. LIVE 1584
11:51 Футбол Леоненко порадив Ярмоленку перестати бути дівчиськом 1268 3
11:36 Футбол Юнгберг може очолити Арсенал 437
11:21 Футбол Петраков: Зроблю все, щоб футболісти Динамо підсилили збірну України 619
10:55 Футбол Ель Класіко Барселона – Реал можуть перенести на грудень 254
10:38 Футбол Аллегрі у Манчестер Юнайтед може взяти двох гравців Ювентуса 503
10:19 Футбол Блохін: Збірна України показує сучасний футбол 967
10:03 Футбол Ребров: Скоро побачимо Шевченка у серйозному клубі 2736
09:45 Інше Беленюк ініціював підвищення преміальних для успішних спортсменів 271
09:29 Футбол Бійка між Суркісом та Павелком: Причина ветерани АТО 3794 1
09:08 Футбол Клінсманн очолить збірну Еквадору 344
08:47 Футбол Караваєв: Суддя душив нас з перших хвилин 1345
08:31 ММА Мак-Грегор назвав свого наступного суперника 698
08:13 Бокс Помер боксер, який бився в андеркарті бою Усика 3590
16 Жовтня 2019
23:54 Футбол Шевчук: Миколенка і Соболя чекає велике майбутнє 807
23:44 Бокс Тренер Гвоздика: Олександр немає права на помилку 678
23:33 Хокей. УХЛ Крижані Вовки - Кременчук 1:8. Огляд матчу 270
23:23 Футбол Ібрагімович може повернутися до італійської Серії А 548
23:12 Бокс Ломаченко зберіг лідерство у рейтингу P4P 460
22:56 Футбол Лунін: Леганес заплатив Реалу штраф за те, що я мало грав 482
22:41 Футбол Маліновський потрапив до збірної тижня за версією УЄФА 597
22:27 Футбол Два фактори завадили клубу АПЛ придбати Неймара 374
22:11 Футбол Через 30 років Шуховцев повертається у Чорноморець 399
21:56 Футбол Костишин знає, завдяки чому Колос може здолати Шахтар 276

Беленюк ініціював підвищення преміальних для успішних спортсменів

Сьогодні 09:45 271 0
В Україні успішні спортсмени можуть отримати стипендії
Беленюк ініціював підвищення преміальних для успішних спортсменів
#Беленюк, #Зеленський

Джерело - Чемпіон.

Дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби, народний депутат Жан Беленюк хоче підвищити стипендії призерам європейських, світових та олімпійських змагань.

Про це спортсмен розповів у Facebook.

Беленюк провів зустріч з представником Офісу президента України, який повідомив, що найближчим часом Володимир Зеленський має підписати Указ Президента про відповідні зміни.

Зокрема збільшуватиметься розмір стипендії для переможця Олімпіади, який буде встановлений на рівні 16 прожиткових мінімумів (32 112 грн.), для чемпіона світу – 13 прожиткових мінімумів (26 091 грн).

Чемпіони Європи мають отримувати стипендію у розмірі 9 прожиткових мінімумів (18 063 грн), 8 прожиткових мінімумів (16 056 грн) і 7 прожиткових мінімумів (14 049 грн) за друге та третє місця.

Стипендії за медаль олімпійських ігор та світове чемпіонство нараховуються кожен місяць протягом двох років. Усі інші протягом одного року.

"Хоч це не ті кошти, на які заслуговують наші видатні спортсмени, але це точно важливий крок їм назустріч з боку держави!", - відзначив Беленюк.

Нагадаємо, в Україні обдаровані діти-спортсмени з інвалідністю отримали іменні стипендії.

Також, Підручний отримав президентську стипендію.

 

Коментарі ()