В Україні успішні спортсмени можуть отримати стипендії

Джерело - Чемпіон.

Дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби, народний депутат Жан Беленюк хоче підвищити стипендії призерам європейських, світових та олімпійських змагань.

Про це спортсмен розповів у Facebook.

Беленюк провів зустріч з представником Офісу президента України, який повідомив, що найближчим часом Володимир Зеленський має підписати Указ Президента про відповідні зміни.

Зокрема збільшуватиметься розмір стипендії для переможця Олімпіади, який буде встановлений на рівні 16 прожиткових мінімумів (32 112 грн.), для чемпіона світу – 13 прожиткових мінімумів (26 091 грн).

Чемпіони Європи мають отримувати стипендію у розмірі 9 прожиткових мінімумів (18 063 грн), 8 прожиткових мінімумів (16 056 грн) і 7 прожиткових мінімумів (14 049 грн) за друге та третє місця.

Стипендії за медаль олімпійських ігор та світове чемпіонство нараховуються кожен місяць протягом двох років. Усі інші протягом одного року.

"Хоч це не ті кошти, на які заслуговують наші видатні спортсмени, але це точно важливий крок їм назустріч з боку держави!", - відзначив Беленюк.

Нагадаємо, в Україні обдаровані діти-спортсмени з інвалідністю отримали іменні стипендії.

Також, Підручний отримав президентську стипендію.